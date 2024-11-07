鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.81元上修至3.95元，其中最高估值4.89元，最低估值3.57元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.89(4.01)
|8.32
|8.7
|9.37
|最低值
|3.57(3.48)
|6.38
|6.52
|6.94
|平均值
|4.11(3.8)
|7.45
|7.85
|8.39
|中位數
|3.95(3.81)
|7.48
|7.89
|8.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|286.74億
|293.05億
|306.25億
|326.51億
|最低值
|272.95億
|274.18億
|276.10億
|284.40億
|平均值
|280.23億
|282.83億
|292.42億
|305.12億
|中位數
|280.67億
|283.10億
|291.40億
|305.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.22
|0.10
|4.93
|3.64
|4.50
|營業收入
|223.22億
|246.42億
|273.72億
|270.85億
|270.58億
詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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