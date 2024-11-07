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鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.81元上修至3.95元，其中最高估值4.89元，最低估值3.57元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.89(4.01)8.328.79.37
最低值3.57(3.48)6.386.526.94
平均值4.11(3.8)7.457.858.39
中位數3.95(3.81)7.487.898.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值286.74億293.05億306.25億326.51億
最低值272.95億274.18億276.10億284.40億
平均值280.23億282.83億292.42億305.12億
中位數280.67億283.10億291.40億305.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.220.104.933.644.50
營業收入223.22億246.42億273.72億270.85億270.58億

詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGILD

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