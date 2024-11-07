反壟斷有望迎來更多鬆綁！財經名嘴：併購活動在川普執政下將大舉回歸

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-07 08:48

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美國財經媒體《CNBC》主持人 Jim Cramer 周三 (6 日) 表示，川普的第二個總統任期更有可能允許併購 (M&A) 進行，而這一活動在現任總統拜登執政下受到相當大的阻礙。

Cramer 說：「我對這樣的想法非常有信心。在川普總統的領導下，併購活動即將捲土重來，而且會大幅捲土重來。只要企業正確地站在這位新當選總統的一邊，就不必再擔心超嚴格的反壟斷審查。」

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他還表示，過去幾年是現代史上最長的併購乾涸期之一，但收購活動是投資人進入市場的主要原因。

Cramer 指出，區域性銀行將受惠於更多的併購活動，金融股周三盤中也走漲。區域性銀行可透過收購區域內規模較小銀行實現成長，或透過相互合併來更積極地擴大規模，成為可以跟大型全國性銀行競爭的「超級區域性銀行」。

除併購活動外，他也認為，川普還可能鬆綁反壟斷法規，像是 Alphabet 等大型科技公司有望免於分拆業務。

川普上月曾在芝加哥一場活動上說：「若你這麼做 (分拆谷歌業務)，你是要毀掉公司嗎？這麼做又能確保競爭更公平嗎？」

但即便 Cramer 稱這些公司可能更安全，免受川普領導下的監管干預，不過這在一定程度上取決於川普本人對它們的態度。

Cramer 指出，川普政府曾在 2017 年試圖阻止美國電信商 AT&T 跟時代華納的合併案，因為川普不喜歡後者旗下的《CNN》。

Cramer 還說：「因此，大多數美國知名科技公司執行長周三熱情地公開祝賀川普當選總統，也就不讓人感到奇怪了。」

蘋果執行長庫克在 X 上祝賀川普勝選時寫道：「我們期待與您及您的政府合作，以協助確保美國繼續在獨創、創新與創意的推動下處於領先。」

OpenAI 執行長奧特曼也在 X 上表示，希望川普在新職位上「取得巨大成功」，並稱「維持美國在具備民主價值的 AI 發展中的領先地位至關重要」。