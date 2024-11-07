股市菜鳥真的在進場！中國A股10月新開戶685萬個 排歷史前三
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 14:00
中國 A 股行情火爆，新老投資者蜂擁而至，上交所上證統計月報顯示，券商 10 月開戶戰績顯著。
據《界面新聞》周三（6 日）報導，上交所官網的數據顯示，10 月新開 A 股帳戶 684.68 萬戶（不含基金賬戶），月增約 2.7 倍。今年來累計新開立 A 股總戶數已達到 2,031.14 萬戶，較一年前增長 7%。
「本次 10 月開戶數是歷史單月第 3 水準，第 1 和第 2 均發生在 2015 年第 2 季股市熱度高峰。」開源證券非銀分析師高超指出。
高超認為，上交所發布月度開戶數據的時點，一般為次月 10 號左右公布上月數據，本次 9 月數據遞延至與 10 月數據一起發布，且公布時點提前，再次彰顯監管層提振市場信心的態度。
9 月 24 日利多政策引爆 A 股成交火熱。wind 的數據顯示，10 月 A 股市場合計成交額達人民幣 36.26 兆元，創下 A 股歷史月度新高。10 月 A 股日均成交額為 2.01 兆，其中 10 月 8 日成交額達 3.48 兆，為滬深兩市單日成交額歷史首度突破 3 兆。
券商曾表示，自 9 月 24 日至 10 月第一周，在開戶申請客戶中，「00 後」和「90 後」的比重超過新開戶的一半。
高超也指出，近年來，新股民呈現年輕化，以「90」和「00」後為主。不過，高超預計，此部分增量資金體量有限，更值得關注的是存量股民資金轉賬帶來的增量資金。
高超說，在個人投資者驅動牛市下，預料股市交易量和券商經紀業務有望超過歷史幾年的經驗假設，業績有望明顯超預期。
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