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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.09%，報5163.58點

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:45


截至台北時間06日10:30，費城半導體上漲105.75點（或2.09%），暫報5163.58點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.15%
  • 近 1 月：-2.86%
  • 近 3 月：+11.91%
  • 近 6 月：+7.24%
  • 今年以來：+21.13%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲14.88%；美光科技(MU-US)上漲3.7%；英特爾(INTC-US)上漲3.55%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.33%；安森美半導體(ON-US)上漲3.28%。

部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌7.09%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌5.17%；亞德諾(ADI-US)下跌2.94%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.37%；艾司摩爾(ASML-US)下跌1.23%。

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費城半導體5154.0991.90%
格羅方德45.8110.73%
美光科技109.523.82%
英特爾24.49255.03%
邁威爾科技90.343.61%
安森美半導體72.363.08%
凌雲邏輯103.430.62%
恩智浦半導體230.6752.68%
亞德諾225.5353.65%
萊迪思半導體54.456.39%
艾司摩爾659.53-2.50%

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