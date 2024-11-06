盤中速報 - 費城半導體大漲2.09%，報5163.58點
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:45
截至台北時間06日10:30，費城半導體上漲105.75點（或2.09%），暫報5163.58點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.15%
- 近 1 月：-2.86%
- 近 3 月：+11.91%
- 近 6 月：+7.24%
- 今年以來：+21.13%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲14.88%；美光科技(MU-US)上漲3.7%；英特爾(INTC-US)上漲3.55%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.33%；安森美半導體(ON-US)上漲3.28%。
部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌7.09%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌5.17%；亞德諾(ADI-US)下跌2.94%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.37%；艾司摩爾(ASML-US)下跌1.23%。
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