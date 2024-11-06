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鉅亨速報

盤中速報 - 道瓊指數大漲3.16%，報43556.86點

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:40


截至台北時間06日10:30，道瓊指數上漲1334.98點（或3.16%），暫報43556.86點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.03%
  • 近 1 月：-0.31%
  • 近 3 月：+9.09%
  • 近 6 月：+9.17%
  • 今年以來：+12.03%

焦點個股


道瓊指數成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲3.55%；高盛集團(GS-US)上漲3.03%；美國運通(AXP-US)上漲2.13%；亞馬遜(AMZN-US)上漲1.9%；卡特彼勒(CAT-US)上漲1.82%。

部分成分股表現相對疲軟，波音(BA-US)下跌2.62%；雪佛龍(CVX-US)下跌0.36%；默克藥廠(MRK-US)下跌0.22%；賽富時(CRM-US)下跌0.17%；陶氏(DOW-US)下跌0.1%。

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道瓊指數43506.223.04%
英特爾24.49255.03%
高盛集團591.9812.34%
美國運通289.46364.90%
亞馬遜204.75922.64%
卡特彼勒411.217.26%
波音144.94-4.01%
雪佛龍158.043.02%
默克藥廠102.010.35%
賽富時308.233.61%
陶氏48.41.04%

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