鉅亨速報 - Factset 最新調查：自由全球(LBTYA-US)EPS預估上修至-2.71元，預估目標價為24.70元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對自由全球(LBTYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.82元上修至-2.71元，其中最高估值-2.22元，最低估值-3.81元，預估目標價為24.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.22(-2.22)
|-0.69
|-1.76
|-2.23
|最低值
|-3.81(-3.81)
|-4.97
|-4.36
|-2.46
|平均值
|-2.77(-2.87)
|-2.56
|-2.76
|-2.35
|中位數
|-2.71(-2.82)
|-2.26
|-2.61
|-2.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.33億
|80.65億
|81.10億
|81.51億
|最低值
|75.61億
|74.00億
|73.12億
|78.10億
|平均值
|77.04億
|78.30億
|78.13億
|79.62億
|中位數
|77.17億
|78.22億
|78.24億
|79.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.13
|-2.70
|24.16
|1.28
|-9.52
|營業收入
|115.42億
|119.80億
|103.11億
|71.96億
|74.91億
詳細資訊請看美股內頁：
自由全球(LBTYA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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