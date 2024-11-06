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鉅亨速報 - Factset 最新調查：自由全球(LBTYA-US)EPS預估上修至-2.71元，預估目標價為24.70元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對自由全球(LBTYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.82元上修至-2.71元，其中最高估值-2.22元，最低估值-3.81元，預估目標價為24.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.22(-2.22)-0.69-1.76-2.23
最低值-3.81(-3.81)-4.97-4.36-2.46
平均值-2.77(-2.87)-2.56-2.76-2.35
中位數-2.71(-2.82)-2.26-2.61-2.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值78.33億80.65億81.10億81.51億
最低值75.61億74.00億73.12億78.10億
平均值77.04億78.30億78.13億79.62億
中位數77.17億78.22億78.24億79.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.13-2.7024.161.28-9.52
營業收入115.42億119.80億103.11億71.96億74.91億

詳細資訊請看美股內頁：
自由全球(LBTYA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLBTYA

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