陸史上最大券商合併案持續推進！上海市宣布同意合併

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-06 08:36

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上海市人民政府在官網上發佈的《上海市人民政府關於同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合併重組的批複》中表示，經研究，市政府同意國泰君安與海通證券合併重組，並請市國資委按照有關規定，加強組織領導，明確分工，落實責任，穩妥有序組織實施合併重組相關工作，指導企業依法合規做好股權交易、名稱變更登記、管理架構調整、業務整合優化等，確保合併重組工作平穩有序完成。

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國泰君安與海通證券在 9 月 5 日同一天宣布合併重組，到了上月 9 日，國泰君安、海通證券重大資產重組預案公佈並於 10 月 10 日恢復交易。

國泰君安證黨委書記、董事長朱健 10 月 26 日在全球財富管理論壇 2024 蘇河灣大會上表示，正加快推進與海通證券的併購重組，這是在加快建設金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下，強強聯合、優勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動上海金融、科創「雙中心」聯動發展。



國泰君安上周三 (10 月 30 日) 公布第三季財報時提到，截至上周三，合併重組交易相關的審計等工作尚未完成。在審計等相關工作完成後，國泰君安將另行召開董事會審議與本次交易相關的未決事項，並編製換股吸收合併報告書，履行相應的股東大會審議程式。



海通證券也在第三季財報中表示，與國泰君安正籌劃由國泰君安換股吸收合併公司並募集配套資金，本次交易尚需履行必要的內部決策程式，並需經有權監管機構批准後方可正式實施。

根據兩家券商公布的第三季財報，國泰君安和海通證券兩家券商的總資產、凈資產合計分別為人民幣 1 兆 6251.85 億元、3008.2 億元，而中信證券最新披露的上述兩項數據分別是 1 兆 7317 億元、2238 億元。



若國泰君安與海通合併，凈資產將超越中信證券，位列行業第一。