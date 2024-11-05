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鉅亨速報

營收速報 - 台橡(2103)10月營收34.48億元年增率高達28.72％

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 17:15


台橡(2103-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣34.48億元，年增率28.72%，月增率1.12%。

今年1-10月累計營收為310.69億元，累計年增率18.48%。

最新價為24.8元，近5日股價上漲1.01%，相關橡膠工業下跌0%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-767 張
  • 外資買賣超：-538 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-229 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 34.48億 29% 1%
24/9 34.10億 32% 7%
24/8 31.96億 21% -4%
24/7 33.24億 35% 6%
24/6 31.26億 28% 6%
24/5 29.44億 12% 2%

台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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