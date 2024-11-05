未符本地製造規定！傳蘋果擬投資建廠來換取印尼政府解除iPhone 16禁售令

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-05 10:57

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印尼上月底因蘋果 (AAPL-US) 在當地子公司 PT Apple Indonesia 未滿足智慧手機及平板電腦須使用 40% 本地製造零件規定，宣布禁止蘋果在印尼銷售 iPhone 16，最新消息則傳出，蘋果打算以建廠計畫來換取銷售禁令的取消。

《彭博資訊》引述知情人士最新報導，蘋果提出投資近 1000 萬美元在印尼生產更多產品，希望印尼工業部能解除 iPhone 16 禁售令。印尼工業部正在審議這個方案，方案還不是最終版本，可能會發生變化，料將很快做出決定。

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不願具名的知情人士透露，蘋果的建廠計畫將涉及蘋果與其供應商合作投資位在萬隆的一家工廠，該廠將生產蘋果產品的附件和零件等產品。

蘋果在印尼沒有生產工廠，但自 2018 年以來一直在當地建立 App 開發者學院，承諾投資 1.6 兆印尼盾 (約 1.018 億美元)，顯示蘋果對印尼市場的重視與投入，但印尼工業部上月初指出，蘋果實際投資金額僅 1.5 兆印尼盾。

無獨有偶的是，在蘋果 iPhone 16 遭印尼禁賣後，谷歌 (GOOGL-US) Pixel 手機上周四 (10 月 31 日) 也因為未滿足當地含量 (domestic content) 規定而遭印尼工業部盯上並要求禁止銷售。

印尼工業部發言人 Febri Hendri Antoni Arief 上周四在記者會上表示，在印尼交易谷歌 Pixel 手機是違法的，即使今年估計已有 2.2 萬支這種手機透過個人運輸或隨身攜帶進入印尼。

Arief 說：「當地含量規定和相關政策，是為了給所有投資於印尼的投資者營造公平環境，以及創造附加值和深化本地產業結構。」