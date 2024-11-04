〈陸股盤後〉人形機器人、汽車概念股領漲 滬指重返3300點 創業板指飆近3%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 16:02

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中國 A 股三大指數周一 (4 日) 齊步收紅，人形機器人與汽車概念股領漲，上證指數重返 3300 點大關，創業板指更飆漲近 3%，但滬深兩市結束連兩日破 2 兆人民幣成交量的動能。

滬指上證指數 (SSEC) 周一收高 1.17% 至 3310.21 點，深證成指 (SZI) 亦漲 1.99% 至 10663.1 點，創業板指攀漲 2.93% 至 2185.98 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1 兆 6939 億元，較上個交易日量縮 5365 億元。

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Wind 數據顯示，全市逾 4400 檔個股上漲，Choice 統計數據也顯示，在滬深兩市可交易 A 股中，今日上漲個股有 4255 檔，下跌有 757 檔，平盤有 85 檔。扣除當日上市新股，共有 178 檔個股漲停，49 檔個股跌停。以所屬產業來看，漲停個股主要集中在汽車、機械設備、電子、化工、電力設備、醫藥生物等產業。

另據大智慧 VIP，滬深兩市及北交所共有 264 檔股票漲幅在 9% 以上，65 檔股票跌幅在 9% 以上。

從大盤來看，人形機器人概念股掀漲停潮，埃斯頓、柯力感測、瑞迪智驅、愛仕達跟鳴志電器等十幾檔個股漲停，機器人相關 ETF 今日也大漲超過 6%。

汽車類股也走高，賽力斯、眾泰汽車與北汽藍谷等多股漲停，多元金融板塊午後走強，五礦資本、建元信託、東興證券、瑞達期貨、贏時勝等漲停。此外，航空、證券、電氣設備、食品飲料、半導體等族群漲幅居前，石油、鋼鐵、房地產等類股則逆勢領跌。

有機構認為，今年以來 AI 端產業進展持續推進，而作為 AI 大模型原生應用的最佳實體，人形機器人在視覺、語音、運動控制等方面的能力或持續強化，在 AI 賦能、產業巨頭入局、政策支持等背景下其產業進程或加速發展。

樂聚機器人今 (4) 日表示，華為與樂聚機器人將依托 5G-AxAl 融通發展項目，展開「5G-A + 人形機器人」前沿探索。馬斯克日前預估，2040 年前機器人數量將超過人類，至少有 100 億個機器人投入使用。

另據物理學家組織網報道，日本豐田旗下豐田研究所與南韓現代汽車旗下波士頓動力公司，正攜手研發具 AI 功能的人形機器人。

東吳證券表示，2025 年可能是人形機器人量產元年，汽車廠可能是最早落地的應用場景。人形機器人量產仍需解決降本問題，建議關注國產零件投資機會。

中信建投則認為，短期內可等待外部不確定性落地，美國大選的不同結果對短期做多結構和節奏可能也會略有影響，同時比較確定的是，從中期看，化債、促進房市止跌回穩和擴內需都會是政策持續發力方向，如市場短期出現波動，顯著受益這些方向的產業和公司可考慮伺機逢調整增加佈局。