鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至16.42元，預估目標價為290.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.68元下修至16.42元，其中最高估值17元，最低估值13.74元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17(17)
|19.67
|22.1
|22.03
|最低值
|13.74(16.15)
|15.62
|17.89
|19.73
|平均值
|15.99(16.61)
|18.12
|20.32
|20.88
|中位數
|16.42(16.68)
|18.51
|20.47
|20.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|119.32億
|123.75億
|129.49億
|132.82億
|最低值
|115.25億
|120.02億
|124.54億
|130.39億
|平均值
|117.19億
|121.57億
|126.52億
|131.61億
|中位數
|117.23億
|121.02億
|126.21億
|131.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|13.26
|17.14
|13.50
|14.44
|17.07
|營業收入
|88.99億
|93.61億
|95.24億
|106.76億
|114.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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