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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至16.42元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.68元下修至16.42元，其中最高估值17元，最低估值13.74元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17(17)19.6722.122.03
最低值13.74(16.15)15.6217.8919.73
平均值15.99(16.61)18.1220.3220.88
中位數16.42(16.68)18.5120.4720.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值119.32億123.75億129.49億132.82億
最低值115.25億120.02億124.54億130.39億
平均值117.19億121.57億126.52億131.61億
中位數117.23億121.02億126.21億131.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS13.2617.1413.5014.4417.07
營業收入88.99億93.61億95.24億106.76億114.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHII

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