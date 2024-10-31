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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估上修至10.28元，預估目標價為390.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.43元上修至10.28元，其中最高估值10.39元，最低估值8.98元，預估目標價為390.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.39(9.49)11.7812.9415
最低值8.98(8.98)10.3512.115
平均值9.84(9.31)11.2212.6715
中位數10.28(9.43)11.3612.8215

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.88億27.15億28.44億29.91億
最低值25.67億26.32億27.35億29.91億
平均值25.78億26.74億28.04億29.91億
中位數25.77億26.61億28.18億29.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS58.93127.86142.33-121.79-21.82
營業收入23.12億25.46億29.23億28.02億26.71億

詳細資訊請看美股內頁：
BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIO.B

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