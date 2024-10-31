鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估上修至10.28元，預估目標價為390.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.43元上修至10.28元，其中最高估值10.39元，最低估值8.98元，預估目標價為390.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.39(9.49)
|11.78
|12.94
|15
|最低值
|8.98(8.98)
|10.35
|12.1
|15
|平均值
|9.84(9.31)
|11.22
|12.67
|15
|中位數
|10.28(9.43)
|11.36
|12.82
|15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.88億
|27.15億
|28.44億
|29.91億
|最低值
|25.67億
|26.32億
|27.35億
|29.91億
|平均值
|25.78億
|26.74億
|28.04億
|29.91億
|中位數
|25.77億
|26.61億
|28.18億
|29.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|58.93
|127.86
|142.33
|-121.79
|-21.82
|營業收入
|23.12億
|25.46億
|29.23億
|28.02億
|26.71億
詳細資訊請看美股內頁：
BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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