睽違13年「破鏡重圓」 雙11前夕支付寶接入京東App
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-31 08:30
在京東 (JD-US) (09618-HK) 「雙 11」購物節前夕，部分用戶周三（30 日）發現，京東 App 開通支付寶付款，還可以在結賬時使用餘額寶，這是繼 9 月微信接入淘天平台之後，平台支付工具之間互聯互通的最新案例。
據《界面新聞》報導，對於支付寶接入京東 App，京東表示，還將繼續加大生態開放合作，為消費者和上下游夥伴提供更優質的服務，雙方還在推動將京東支付接入淘寶天貓，讓淘寶天貓用戶能用上京東的支付工具。
支付寶也表示，將持續加大開放，與不同平台之間探索互聯互通、深化合作，為廣大商家和消費者創造更大價值。
除了支付工具，本月 16 日，京東物流還入駐淘寶、天貓。京東表示，雙方已基本完成對接系統，眾多淘寶天貓商家已經選擇京東物流作為服務商，消費者也可以在淘寶和天貓 App 內查詢京東的物流軌跡。
值得一提的是，本次京東接入支付寶，也是支付寶、京東這兩家公司再度牽手合作。
早在 13 年前，支付寶與京東 App 曾經有過短暫合作期，但雙方在支付費率方面意見喬不攏，最終結束合作。
2011 年 8 月，京東與支付寶共同宣布合作到期，京東創始人劉強東表示，停止合作是因為支付寶的費率太高，每年都要為支付寶的費率多支付人民幣 500～600 萬元。
到了 2012 年，京東便全資收購網銀在線，正式取得第三方支付牌照，並推出自有支付品牌——京東支付。
對於支付機構與電商平台之間的互通，博通咨詢分析師王蓬博表示，從公司競爭的角度來看，對支付寶而言，接入京東算是一個突破，可以進一步鞏固支付寶在支付領域的領先地位，增加市場份額和用戶使用頻率。
他認為，從行業層面看，支付機構和平台之間也是貫徹監管互聯互通要求的體現，打破各個商業集團間的壁壘和對支付場景的控制，場景方可自由選擇支付通道合作夥伴，加速訊息和資金流動，提升基礎設施利用效率，降低運行成本。
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