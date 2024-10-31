隆基、晶科、天合等五家組件廠即將漲價？真相是這樣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-31 08:10

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據《第一財經》周三（30 日）報導，在市場供需持續失衡的背景下，不同組件分銷商的報價差異較大。不同於矽片價格走公式流程的方式，太陽能光電組件價格採隨行就市方式，銷售價格較靈活。

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一家二線組件廠銷售人員表示：「是的，漲價了。」

談及市場盛傳的五大太陽能光電組件廠即將漲價的消息，另一位較大規模的組件分銷商卻說：「沒啥情況，漲跌都是正常的。要漲點也是正常的，但是我這邊還沒有（漲價）動靜。」

某太陽能光電產業鏈知情人士表示：「目前是部分分銷商有漲價意願（體現為報價上漲），但是實際的成交價格暫未有上漲。」

「現貨的成交價仍趨穩（持平）。」該人士說，傳言所謂的漲價，指的是分銷商的報價，不是廠家給的統一報價。

以最早傳出漲價消息的天合光能為例，該公司此前分銷價格從人民幣（下同）0.63 元 / 瓦漲到 0.66 元 / 瓦，但漲價主要是面向分布式場景的客戶，他們銷往（集中式）電站的價格暫無變動。

某組件分銷商近一周內宣傳稱，660/665（瓦）雙面高效組件大量現貨秒發，工商業自投首選，稍縱即逝。不過，其組件報價僅 0.5 + 元 / 瓦，遠遠低於此前太陽能光電行業協會宣傳的 0.68 元 / 瓦的「底價」。

考慮到市場買賣雙方博弈，一線組件企業醞釀漲價，最後是否能順利落地，仍有待市場檢驗。

行業機構 InfoLink Consulting 認為，太陽能光電組件廠家醞釀報價上揚 0.02 元 / 瓦至 0.03 元 / 瓦，但實際成交價格尚未見到價格落地，漲價能否成功落地，仍需看市場需求，以及廠家策略。

「過去一周，電池、組件價格雖有下跌，但整體成交價集中，說明已經接近底部。」中國有色金屬工業協會硅業分會表示。