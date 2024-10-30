盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲5.25%，報89.75美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 21:45
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間30日21:30股價上漲4.48美元，報89.75美元，漲幅5.25%，成交量53,512（股），盤中最高價89.81美元、最低價89.70美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.52%
- 近 1 月：-7.31%
- 近 3 月：+3.92%
- 近 6 月：-4.13%
- 今年以來：+10.28%
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