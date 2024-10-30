鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADRTLK-US的目標價調降至23.85元，幅度約3.42%
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)提出目標價估值：中位數由24.69元下修至23.85元，調降幅度3.42%。其中最高估值29.12元，最低估值20.61元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR評價：積極樂觀18位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR今(30日)收盤價為18.175元。近5日股價下跌3.42%，標普指數下跌0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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