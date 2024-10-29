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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5263.53點

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 23:41


截至台北時間29日11:26，費城半導體上漲51.86點（或1%），暫報5263.53點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.07%
  • 近 1 月：-0.11%
  • 近 3 月：+2.13%
  • 近 6 月：+10.06%
  • 今年以來：+24.82%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.31%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.21%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.69%；超微半導體(AMD-US)上漲2.22%；連貫(COHR-US)上漲1.97%。

部分成分股表現相對疲軟，安可(AMKR-US)下跌7.77%；美光科技(MU-US)下跌0.43%；英特爾(INTC-US)下跌0.26%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.04%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5285.5131.42%
Onto Innovation Inc.210.013.84%
芯源系統922.4053.59%
安謀控股公司155.383.57%
超微半導體163.222.06%
連貫98.52.20%
安可27.21-7.86%
美光科技106.5650.16%
英特爾22.735-0.81%
凌雲邏輯123.190.11%

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