盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5263.53點
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 23:41
截至台北時間29日11:26，費城半導體上漲51.86點（或1%），暫報5263.53點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.07%
- 近 1 月：-0.11%
- 近 3 月：+2.13%
- 近 6 月：+10.06%
- 今年以來：+24.82%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.31%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.21%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.69%；超微半導體(AMD-US)上漲2.22%；連貫(COHR-US)上漲1.97%。
部分成分股表現相對疲軟，安可(AMKR-US)下跌7.77%；美光科技(MU-US)下跌0.43%；英特爾(INTC-US)下跌0.26%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.04%。
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