陸進一步緊縮稀土出口限制！美媒：恐對全球晶片產業產生深遠影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-29 08:54

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中國近日加強對稀有礦物，尤其是用於先進技術的稀土金屬的開採和精煉控制，這一系列措施不僅標誌著中國在稀土資源領域的控制力增強，也可能對全球晶片產業鏈產生深遠影響，尤其是在當前國際科技競爭日益激烈的背景下。

《紐約時報》報導，中國自 10 月初以來強化對外國公司和晶片製造商購買稀土金屬的限制，要求出口商詳細說明這些稀土金屬在西方供應鏈中的具體用途。同時，中國國有企業正收購國內最後兩家外資稀土精煉廠的控股權，此舉某種程度上顯示中國對稀土資源的進一步控制。值得注意的是，早前中國已對用於晶片製造的銻、鎵和鍺等礦物實施出口限制。

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此外，中國還採取措施限制有關國內稀土開採和精煉資訊公開，宣稱此類資訊屬於國家機密。有報導稱，因向外國公民透露行業資訊，兩名相關管理人員被判 11 年徒刑，此舉被認為是為了保護這一稀缺資源。

全球稀土供應鏈中，加拿大新高性能材料公司 (Neo Performance Materials) 長期以來一直是中國最後兩家外資煉油廠的擁有者之一，尤其是在位於無錫的工廠，該廠主導了鏑的生產。鏑是一種關鍵的耐熱材料，廣泛用於晶片電容器。

Neo Performance Materials 近期宣佈，將在年底前將無錫精煉廠 86% 股權出售給盛和資源，並指後者由中國國土資源部控股。儘管位於山東淄博的另一家精煉廠將被關閉，該公司執行長表示，仍將在未來五年內繼續向外國公司供應稀土產品。

中國對稀土控制力不斷增長的一個例子是鏑，鏑的售價約每公斤 1500 人民幣 (約 6840 台幣)。鏑以前主要用於電動車強力磁鐵的添加劑，因其有很強的耐熱性，並已成為先進半導體中越來越重要的組成部分。

過去幾年，輝達和其他電腦晶片製造商已改變每個晶片上數百個微型電容器使用的材料。電容器現在用超純鏑製成。在中國營運的冶鍊廠生產全球 99.9% 的鏑，其中大部分是在上海附近無錫的一家工廠冶鍊。

與此同時，中國也透過化學上的進步來獲得優勢，使冶鍊商能以更低成本提取更多的稀土。中國有 39 所大學有培訓稀土行業工程師和研究人員的課程，歐美大學大都只偶爾提供這種課程。