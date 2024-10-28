鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團(PFG-US)EPS預估下修至7.07元，預估目標價為85.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.31元下修至7.07元，其中最高估值7.4元，最低估值6.98元，預估目標價為85.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.4(7.4)
|8.65
|9.61
|10.3
|最低值
|6.98(7.05)
|8.03
|8.81
|10.3
|平均值
|7.15(7.3)
|8.41
|9.35
|10.3
|中位數
|7.07(7.31)
|8.4
|9.35
|10.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|162.15億
|169.48億
|179.59億
|190.07億
|最低值
|153.31億
|156.28億
|165.47億
|190.07億
|平均值
|157.63億
|165.67億
|175.14億
|190.07億
|中位數
|157.19億
|166.89億
|175.63億
|190.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.96
|5.05
|6.27
|18.85
|2.55
|營業收入
|162.22億
|147.42億
|142.63億
|174.92億
|136.66億
詳細資訊請看美股內頁：
信安金融保險集團(PFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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