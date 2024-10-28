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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團(PFG-US)EPS預估下修至7.07元，預估目標價為85.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.31元下修至7.07元，其中最高估值7.4元，最低估值6.98元，預估目標價為85.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.4(7.4)8.659.6110.3
最低值6.98(7.05)8.038.8110.3
平均值7.15(7.3)8.419.3510.3
中位數7.07(7.31)8.49.3510.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值162.15億169.48億179.59億190.07億
最低值153.31億156.28億165.47億190.07億
平均值157.63億165.67億175.14億190.07億
中位數157.19億166.89億175.63億190.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.965.056.2718.852.55
營業收入162.22億147.42億142.63億174.92億136.66億

詳細資訊請看美股內頁：
信安金融保險集團(PFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPFG

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