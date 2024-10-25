search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為102.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.08元下修至-0.2元，其中最高估值3.1元，最低估值-3元，預估目標價為102.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.1(3.1)5.848.53
最低值-3(-3)-2.7-1.252.01
平均值-0.05(-0.04)1.993.32.51
中位數-0.2(-0.08)2.352.862.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值60.29億69.15億78.81億68.01億
最低值51.18億45.35億57.80億65.46億
平均值55.28億59.31億66.10億66.74億
中位數55.00億59.70億65.83億66.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.023.521.0622.8413.36
營業收入35.89億31.29億33.28億73.20億96.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

相關行情

台股首頁我要存股
雅保95.151.27%

延伸閱讀


Empty