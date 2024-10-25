鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為102.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.08元下修至-0.2元，其中最高估值3.1元，最低估值-3元，預估目標價為102.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.1(3.1)
|5.84
|8.5
|3
|最低值
|-3(-3)
|-2.7
|-1.25
|2.01
|平均值
|-0.05(-0.04)
|1.99
|3.3
|2.51
|中位數
|-0.2(-0.08)
|2.35
|2.86
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60.29億
|69.15億
|78.81億
|68.01億
|最低值
|51.18億
|45.35億
|57.80億
|65.46億
|平均值
|55.28億
|59.31億
|66.10億
|66.74億
|中位數
|55.00億
|59.70億
|65.83億
|66.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.02
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|營業收入
|35.89億
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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