集保股務事務電子通知平台 獲國家品牌玉山獎

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-23 19:15

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第 21 屆國家品牌玉山獎 10 月 22 日舉行頒獎典禮，集保結算所今年以「股務事務電子通知平台 (eNotice 平台)」蟬聯「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」二大類獎項。集保 eNotice 平台引領金融服務數位創新，共推永續金融，獲得評審高度肯定。

集保結算所副總經理陳光輝表示，「股東 e 服務」eNotice 平台自去年 6 月 30 日上線，首先提供上市、上櫃、興櫃公司股利發放之電子通知服務，今年 3 月進一步擴增 ETF 收益分配電子通知，現 eNotice 平台用戶近 85 萬人，計有 1,213 家發行公司及全體發行 ETF 的 17 家投信公司加入，上線以來發送通知高達 570 萬人次，彰顯數位時代 e 化潮流，投資人也積極響應淨零排放。

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投資人欲使用 eNotice，可從集保 e 手掌握 App、證券商下單 App 進入 eNotice 平台，完成註冊及同意後，即可以電子郵件、集保 e 手掌握 App 接收電子通知及推播，並隨時查看配息發放日、金額等多項資訊，享有資訊整合不漏失的便利。