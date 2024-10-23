〈陸股盤後〉明年中國繼續發行超長期特別國債 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（23 日）收盤，據《央視》周二報導，明年中國將繼續發行超長期特別國債，仍會保持有力度的安排，支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

上證綜指周三收盤漲 0.52%，報 3,302.8 點，深證成指漲 0.16%，報 10,576.41 點，創業板指數跌 0.53%，報 2,205.3 點。

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據《央視》周二報導，中國政府的一攬子增量政策涉及五個方面：加強宏觀政策逆周期調節、進一步擴大國內需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、努力提振資本市場。

目前中國政府已經提出接近一半的增量政策，具體舉措包括：提前下達 2025 年人民幣 1,000 億元中央預算內投資計畫；1000 億元「兩重」建設項目清單、降息降準、調整住宅限購政策。

國家發展改革委表示，接下來，還會提出一批增量政策，比如，提高學生資助補助標準，並擴大政策覆蓋面，提高本專科生研究生國家助學貸款額度，並推動降低貸款利率，最大限度擴大專項債券投向領域等。

此外，國家發展改革委將加快研究修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄、制定國有經濟布局優化和結構調整指引目錄，儘快提出全國統一大市場建設指引等。

另據《財聯社》報導，中國社會科學院金融研究所周二發布 2024 年第 3 季宏觀金融分析報告《存量與增量並重：宏觀經濟治理思路創新》。

今年前三季中國的經濟成長率，按不變價格計算，年增 4.8%，第 1 季度增長 5.3%，第 2 季增長 4.7%，第 3 季增長 4.6%。

上述報告指出，中國經濟運行總體平穩，但經濟活力不足的問題突出。

一方面，消費品以舊換新釋放內需潛力，但就業和收入預期不穩降低居民消費信心，土地出讓收入銳減制約政府消費。