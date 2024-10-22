蘋果步步退讓！線上官方旗艦店罕見降價 iPhone 16砍人民幣1,600元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 08:00

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蘋果 (AAPL-US) 發布新機後不久，中國線上官方旗艦店罕見降價了，Apple Store 官方旗艦店周日（20 日）公布天貓「雙 11」優惠，周一晚間現貨開賣，iPhone 16 系列最高優惠人民幣（下同）1,600 元。

據《第一財經》周一報導，在 Apple Store 官方旗艦店，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max，原價分別為 5,999 元起、6,999 元起、7,999 元起、9,999 元起，「雙 11」券後價則分別為 5,499 元起、6,499 元起、7,499 元起和 9,499 元起，即該系列每款手機均優惠 500 元。

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此外，蘋果手機以舊換新最多補貼 1,100 元，這代表消費者購買 iPhone 16 系列手機，最多優惠 1,600 元。

以往蘋果很少在新手機發布後不久就宣布線上官方旗艦店或線下官方門市降價，如今蘋果正在步步退讓。

去年蘋果發表 iPhone 15 系列，今年 1 月蘋果官網才開始限期降價，當時 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 最多優惠 500 元。

新機發布後近 4 個月就降價，當時便有蘋果直營店銷售人員稱，這種「新機全系降價情況幾乎從未有過」。

對比之下，此次 iPhone 16 系列降價，距離該系列手機發布更是只有 1 個月左右的時間。

蘋果這一波降價以線上門市為主。周日晚間，在深圳一家蘋果直營店，前來看手機和其他產品的消費者非常多，店裡擠滿了近 100 名用戶。

蘋果線下門市並未有額外優惠政策，但蘋果為了鼓勵消費者換機，店裡正在宣傳以舊換新折扣，用 iPhone 12 或後續機型來換購 iPhone 16 或 iPhone 16 Pro。

iPhone 16 系列是今年 9 月蘋果發布的最新手機。蘋果發售後不久，iPhone 手機就傳出銷量不如去年同期 iPhone 15 銷量的消息。