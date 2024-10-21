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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額115.37億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 13:35


台股今日航運業類股表現強勁，21日13:33相關指數上漲2.16%，總成交額115.37億元，大盤占比3.55%。

該產業上漲家數20、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股龍德造船(6753-TW)21日13:30股價上漲4.5元，報120.0元，漲幅3.9%。

航 運 業近5日上漲3.27%，集中市場加權指數上漲2.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +3.27% +2.56%
近一月 +2.22% +5.99%
近三月 +8.22% +2.7%
近六月 +19.8% +20.28%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23542.530.24%
龍德造船1203.90%

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加權指數法興(購) 槓桿5.6
加權指數法興(售) 槓桿7.9

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