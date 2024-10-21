盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額115.37億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 13:35
台股今日航運業類股表現強勁，21日13:33相關指數上漲2.16%，總成交額115.37億元，大盤占比3.55%。
該產業上漲家數20、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股龍德造船(6753-TW)21日13:30股價上漲4.5元，報120.0元，漲幅3.9%。
航 運 業近5日上漲3.27%，集中市場加權指數上漲2.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.27%
|+2.56%
|近一月
|+2.22%
|+5.99%
|近三月
|+8.22%
|+2.7%
|近六月
|+19.8%
|+20.28%
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