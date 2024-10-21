盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額108.10億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:04
台股今日半導體業類股表現強勁，21日10:04相關指數上漲2.15%，總成交額108.10億元，大盤占比24.12%。
該產業上漲家數80、下跌家數9、平盤家數4。領漲個股晶宏(3141-TW)21日10:04股價上漲8.6元，報95.1元，漲幅9.94%。
半導體類指數近5日下跌2.4%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.4%
|-0.28%
|近一月
|+0.73%
|+0.63%
|近三月
|-6.84%
|-1.08%
|近六月
|+4.26%
|+10.84%
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