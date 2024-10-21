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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額108.10億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:04


台股今日半導體業類股表現強勁，21日10:04相關指數上漲2.15%，總成交額108.10億元，大盤占比24.12%。

該產業上漲家數80、下跌家數9、平盤家數4。領漲個股晶宏(3141-TW)21日10:04股價上漲8.6元，報95.1元，漲幅9.94%。

半導體類指數近5日下跌2.4%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.4% -0.28%
近一月 +0.73% +0.63%
近三月 -6.84% -1.08%
近六月 +4.26% +10.84%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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