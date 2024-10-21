盤中速報 - ApeCoin大漲69.93%，報1.475美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 08:05
ApeCoin(APE)在過去 24 小時內漲幅超過69.93%，最新價格1.475美元，總成交量達4.51億美元，總市值8.96億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：1.73美元，近 1 日最低價：0.861美元，流通供給量：604,895,833。
ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.70%
- 近 1 月：+7.68%
- 近 3 月：+3.33%
- 近 6 月：-33.97%
- 今年以來：-48.85%
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