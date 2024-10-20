盤中速報 - ApeCoin大漲20.44%，報0.878美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-20 06:35
ApeCoin(APE)在過去 24 小時內漲幅超過20.44%，最新價格0.878美元，總成交量達0.22億美元，總市值5.27億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：0.929美元，近 1 日最低價：0.728美元，流通供給量：604,895,833。
ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.07%
- 近 1 月：-7.29%
- 近 3 月：-10.98%
- 近 6 月：-39.61%
- 今年以來：-56.56%
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