鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.78億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達3.37%

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 17:15

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24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅3.37%；Dymension(DYM)24小時漲幅2.99%；UMA(UMA)24小時漲幅4.29%。

24小時跌幅：SLP(SLP)24小時跌幅16.7%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅14.7%；BinaryX(BNX)24小時跌幅11.4%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.9%；UTK(UTK)近一週漲幅12.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅11.7%。