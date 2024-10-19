鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.78億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達3.37%
鉅亨網新聞中心 2024-10-19 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,429.99美元，24小時漲跌幅+0.62%；以太幣(ETH)現報價格2,647.85美元，24小時漲跌幅+0.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.07億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.73億美元。
24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅3.37%；Dymension(DYM)24小時漲幅2.99%；UMA(UMA)24小時漲幅4.29%。
24小時跌幅：SLP(SLP)24小時跌幅16.7%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅14.7%；BinaryX(BNX)24小時跌幅11.4%。
近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.9%；UTK(UTK)近一週漲幅12.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅11.7%。
近一週跌幅：STORJ(STORJ)近一週跌幅42.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅34.2%；Ethena(ENA)近一週跌幅26.1%。
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