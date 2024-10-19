鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.95億美元，UMA(UMA)24小時漲幅達4.87%

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 10:15

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24小時漲幅：UMA(UMA)24小時漲幅4.87%；Ark(ARK)24小時漲幅4.72%；Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅3.04%。

24小時跌幅：STORJ(STORJ)24小時跌幅14.2%；AXS(AXS)24小時跌幅12.4%；SAND(SAND)24小時跌幅11.4%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.9%；UTK(UTK)近一週漲幅12.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅11.7%。