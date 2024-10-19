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鉅亨速報

盤中速報 - STORJ大漲8.53%，報0.6489美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 08:50


STORJ(STORJ)在過去 24 小時內漲幅超過8.53%，最新價格0.6489美元，總成交量達0.32億美元，總市值2.49億美元，目前市值排名第 112 名。

近 1 日最高價：0.6666美元，近 1 日最低價：0.5932美元，流通供給量：391,857,046。

Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+42.12%
  • 近 1 月：+56.68%
  • 近 3 月：+52.13%
  • 近 6 月：+18.98%
  • 今年以來：-11.85%

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