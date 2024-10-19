盤中速報 - Worldcoin大漲11.6%，報2.37美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-19 01:35
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過11.6%，最新價格2.37美元，總成交量達0.98億美元，總市值11.38億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：2.38美元，近 1 日最低價：2.08美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.40%
- 近 1 月：+36.82%
- 近 3 月：-19.54%
- 近 6 月：-57.30%
- 今年以來：-41.00%
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