盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額188.02億
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 12:34
台股今日半導體業類股表現疲軟，18日12:34相關指數下跌2.04%，總成交額188.02億元，大盤占比21.49%。
該產業上漲家數10、下跌家數79、平盤家數4。領跌個股力旺(3529-TW)18日12:34股價下跌155元，報3035.0元，跌幅4.86%。
半導體類指數近5日上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.95%
|+1.43%
|近一月
|+2.32%
|+2.53%
|近三月
|-9.5%
|-3.35%
|近六月
|+1.05%
|+8.57%
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