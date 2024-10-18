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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額188.02億

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 12:34


台股今日半導體業類股表現疲軟，18日12:34相關指數下跌2.04%，總成交額188.02億元，大盤占比21.49%。

該產業上漲家數10、下跌家數79、平盤家數4。領跌個股力旺(3529-TW)18日12:34股價下跌155元，報3035.0元，跌幅4.86%。

半導體類指數近5日上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.95% +1.43%
近一月 +2.32% +2.53%
近三月 -9.5% -3.35%
近六月 +1.05% +8.57%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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