〈陸股盤後〉滬指放量飆逾2.9% 一度收復3300點 創業板指大漲近8%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-18 15:40

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中國 A 股三大指數周五 (17 日) 開低走高，午盤過後全線持續大漲，結束連三日下跌頹勢，上證指數 (SSEC) 一度收復 3300 點，創業板指更一度飆漲 12%，主要因為中國人民銀行今日正式推出股票回購增持再貸款以及互換便利兩大穩定股市工具。

滬指周五收高 2.91% 至 3261.56 點，深證成指 (SZI) 漲 4.71% 至 10357.68 點，創業板指收漲 7.95% 至 2195.1 點。滬深 300(CSI300) 收漲 3.62% 至 3925.23 點，中國科創 50 指數收紅 11.33% 至 978.66 點。滬深京三市上漲個股逾 5100 檔，成交額突破 2.1 兆元。

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大盤方面，所有類股齊漲，整體上個股漲多跌少。半導體族群掀漲停潮，中芯國際、富樂德、珂瑪科技、捷捷微電、台基股份等 20 餘檔個股漲停，尾盤證券類股持續拉升，東方財富、中信證券一度漲停，國海證券、海通證券、浙商證券等集體大漲。

此外，大金融族群也在午後上漲，指南針、天風證券、新力金融等漲停。消費性電子概念股維持強勢，捷邦、四川長虹、歐菲光、天音控股等漲停。算力概念股持續反彈，凱旺科技、羅博特科、生益電子、寒武紀等漲停。

長城證券表示，從數據層面來看，全球半導體市場持續回暖，8 月銷售額創歷史同期新高。美國半導體產業協會發布的最新數據顯示，全球半導體產業銷售額連 5 個月正成長，8 月銷售額年增 20.6% 至 531 億美元，較上季成長 3.5%，創同期歷史新高。受 AI 硬體創新提振，PC 需求可望率先復甦，投資機會備受關注。

此外，中國證監會主席吳清周五在 2024 金融街論壇年會上透露，已核准同意 20 家證券公司、基金公司申請央行互換便利。

華創證券固收團隊週冠南認為，支持資本市場發展的非銀互換便利工具落地能提高股票流動性，為權益市場提供增加資金。華泰證券研究所所長張繼強也認為，互換便利工具大概率將適用於自有資金而非產品戶，對於券商而言即適用於自營盤，互換便利全面推廣後，券商自營可互換的資產規模可能達到 4,000 億到 5,000 億人民幣左右。

平安證券也指出，近期資本市場重磅「組合拳」出台，本輪政策力道大、範圍廣、落地速度快，對市場情緒形成強烈催化，市場信心快速回升。互換便利的快速落地也可望支持資本市場流動性充裕、進一步活躍市場交投情緒，並助力優質非銀機構盤活資產、提升資金使用效率。