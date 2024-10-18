盤中速報 - Bonk大跌8.67%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 02:35
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過8.67%，最新價格0美元，總成交量達0.79億美元，總市值15.80億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：70,777,346,132,980。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.59%
- 近 1 月：+49.06%
- 近 3 月：-7.53%
- 近 6 月：+76.97%
- 今年以來：+64.69%
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