search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.67億美元，Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅達11%

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,415.08美元，24小時漲跌幅+0.30%；以太幣(ETH)現報價格2,623.55美元，24小時漲跌幅+0.36%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.6億美元。

24小時漲幅：Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅11%；UTK(UTK)24小時漲幅7.9%；大零幣(ZEC)24小時漲幅7.71%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅15.8%；INJ(INJ)24小時跌幅9.59%；Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅8.91%。


近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10.5%；UNI(UNI)近一週漲幅6.59%。

近一週跌幅：Ark(ARK)近一週跌幅50.4%；Ethena(ENA)近一週跌幅47.1%；STORJ(STORJ)近一週跌幅43.1%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣67092-1.25%
以太幣2611.65-0.88%
USDC1.00020.02%

延伸閱讀


Empty