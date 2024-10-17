鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.67億美元，Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅達11%

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 17:15

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24小時漲幅：Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅11%；UTK(UTK)24小時漲幅7.9%；大零幣(ZEC)24小時漲幅7.71%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅15.8%；INJ(INJ)24小時跌幅9.59%；Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅8.91%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10.5%；UNI(UNI)近一週漲幅6.59%。