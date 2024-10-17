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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額112.42億

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 13:34


台股今日光電業類股表現強勁，17日13:33相關指數上漲2.07%，總成交額112.42億元，大盤占比12.01%。

該產業上漲家數32、下跌家數15、平盤家數1。領漲個股能率(5392-TW)17日13:30股價上漲2.95元，報32.65元，漲幅9.93%。

光電類指數近5日上漲1.37%，櫃買市場加權指數上漲0.9%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.37% +0.9%
近一月 +2.34% +2.0%
近三月 +4.87% -3.4%
近六月 +21.98% +10.12%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23053.840.19%
能率32.659.93%

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