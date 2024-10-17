盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額112.42億
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 13:34
台股今日光電業類股表現強勁，17日13:33相關指數上漲2.07%，總成交額112.42億元，大盤占比12.01%。
該產業上漲家數32、下跌家數15、平盤家數1。領漲個股能率(5392-TW)17日13:30股價上漲2.95元，報32.65元，漲幅9.93%。
光電類指數近5日上漲1.37%，櫃買市場加權指數上漲0.9%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.37%
|+0.9%
|近一月
|+2.34%
|+2.0%
|近三月
|+4.87%
|-3.4%
|近六月
|+21.98%
|+10.12%
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