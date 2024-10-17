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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額59.97億

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 10:08


台股今日航運業類股表現強勁，17日10:08相關指數上漲2.13%，總成交額59.97億元，大盤占比3.74%。

該產業上漲家數19、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股萬海(2615-TW)17日10:08股價上漲4.2元，報86.4元，漲幅5.11%。

航 運 業近5日上漲1.76%，集中市場加權指數上漲1.55%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +1.76% +1.55%
近一月 +2.64% +5.31%
近三月 +3.03% -4.11%
近六月 +19.38% +15.62%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23013.660.01%
萬海864.62%

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