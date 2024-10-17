盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額59.97億
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 10:08
台股今日航運業類股表現強勁，17日10:08相關指數上漲2.13%，總成交額59.97億元，大盤占比3.74%。
該產業上漲家數19、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股萬海(2615-TW)17日10:08股價上漲4.2元，報86.4元，漲幅5.11%。
航 運 業近5日上漲1.76%，集中市場加權指數上漲1.55%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.76%
|+1.55%
|近一月
|+2.64%
|+5.31%
|近三月
|+3.03%
|-4.11%
|近六月
|+19.38%
|+15.62%
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