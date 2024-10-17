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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.36%，總成交額4.76億

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 09:34


台股今日塑膠工業類股表現強勁，17日09:34相關指數上漲2.36%，總成交額4.76億元，大盤占比0.47%。

該產業上漲家數16、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股三芳(1307-TW)17日09:33股價上漲1.45元，報38.1元，漲幅3.96%。

塑膠工業近5日下跌3.47%，集中市場加權指數上漲1.55%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -3.47% +1.55%
近一月 -2.03% +5.31%
近三月 -15.32% -4.11%
近六月 -24.07% +15.62%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23025.840.06%
三芳37.83.14%

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