盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.36%，總成交額4.76億
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 09:34
台股今日塑膠工業類股表現強勁，17日09:34相關指數上漲2.36%，總成交額4.76億元，大盤占比0.47%。
該產業上漲家數16、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股三芳(1307-TW)17日09:33股價上漲1.45元，報38.1元，漲幅3.96%。
塑膠工業近5日下跌3.47%，集中市場加權指數上漲1.55%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.47%
|+1.55%
|近一月
|-2.03%
|+5.31%
|近三月
|-15.32%
|-4.11%
|近六月
|-24.07%
|+15.62%
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