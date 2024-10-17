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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)


5. 外資當日 (16) 買超的股票
映泰 (2399-TW)、新光金 (2888-TW)、京元電子 (2449-TW)、金寶 (2312-TW)、華航 (2610-TW)
 

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相關行情

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新光金11.551.32%
凱基金17.652.92%
鴻海205.50.24%
映泰42.2-2.09%
京元電子134.50.75%
金寶26.456.65%
華航21.450.70%
復華台灣科技優息19.120.37%
元大台灣價值高息9.720.62%

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#定海雙針

中強短弱
新光金

76.47%

勝率

#均線指標上攻

偏強
凱基金

69.57%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
凱基金

69.57%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
凱基金

69.57%

勝率

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