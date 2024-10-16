會展廊帶成形 桃園會展中心10/29開幕 經濟效益估再創高峰
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-16 20:29
經濟部國貿署攜手外貿協會執行「推動臺灣會展產業發展計畫」(MEET TAIWAN)，今 (16) 日舉行啟動儀式，因應桃園會展中心開幕，「臺灣會展廊帶」宣告正式成形。
在經濟部國際貿易署策略性部署下，桃園會展中心將在今年 10 月 29 日正式開幕，開幕同時也迎來 2024 國際青年商會世界大會，預計國內外超過 6000 人與會。
貿協表示，2023 年臺灣會展產業產值已超過 424 億元，來臺參加會展之外籍人士超過 13 萬人次，創造經濟效益高達 132 億元，隨著桃園會展中心開幕，預期將為臺灣會展經濟再創高峰。
而桃園會展中心加上目前的南港展覽館 1 館及 2 館、臺北世貿 1 館、臺北國際會議中心、桃園會展中心、大臺南會展中心、高雄展覽館等 7 座國際級場館串起「臺灣會展廊帶」。
經濟部國際貿易署表示，會展廊帶連接經濟與商業網絡，國際級場館輔以在地產業及文化，聚集世界各地商務旅客，藉此活絡周邊聚落，向下深化產業的連結。
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