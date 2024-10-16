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盤後速報 - 富邦美國特別股(00717)次交易(17)日除息0.17元，參考價16.62元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


富邦美國特別股(00717-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。

首日參考價為16.62元，相較今日收盤價16.79元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 16.79 0.167 0.99% 0.0
2024/07/16 16.22 0.173 1.07% 0.0
2024/04/18 15.63 0.166 1.06% 0.0
2024/01/17 15.34 0.159 1.04% 0.0
2023/10/19 14.49 0.176 1.21% 0.0

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