盤後速報 - 富邦美國特別股(00717)次交易(17)日除息0.17元，參考價16.62元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
富邦美國特別股(00717-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。
首日參考價為16.62元，相較今日收盤價16.79元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|16.79
|0.167
|0.99%
|0.0
|2024/07/16
|16.22
|0.173
|1.07%
|0.0
|2024/04/18
|15.63
|0.166
|1.06%
|0.0
|2024/01/17
|15.34
|0.159
|1.04%
|0.0
|2023/10/19
|14.49
|0.176
|1.21%
|0.0
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