倫敦金銀市場協會：黃金未來一年將再漲10%至歷史新高 「它」漲相更佳

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-16 17:10

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受地緣政治風險持續，加上中國財政刺激規模不明的影響，國際金價在今 (16) 日歐洲早盤交易時段持穩於每盎司 2675 美元附近，處於近三周高點且連兩天走漲，而最新調查也顯示，國際金價未來一年有望攀漲至歷史新高，來到每盎司 2917.4 美元，跟目前金價水準相比有接近一成的漲幅。

台灣時間今日下午 3 時 48 分，黃金現貨價格上漲 0.5% 至每盎司 2674.79 美元，其他貴金屬白銀、鈀金和鉑金亦都向上走漲。

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人在邁阿密參加倫敦金銀市場協會 (LBMA) 活動的代表們預估，到明年 10 月底，黃金價格將上漲至每盎司 2917.4 美元，較目前水準高出約 10%。這個數字是根據倫敦金銀市場協會在兩天會議上對貿易商、精煉商和礦商進行調查的平均預測。

在美國聯準會 (Fed) 轉向降息的推動，金價在上月創下每盎司 2685 美元的高點。黃金通常在利率較低的環境下表現較好。

目前，市場正將注意力轉向 11 月 5 日登場的美國總統大選。共和黨總統候選人川普在周二 (15 日) 受訪時為大幅增加關稅的計畫進行辯護，並誓言與 Fed 進行更直接的對話，並認為不用擔心聯邦赤字。