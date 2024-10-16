一頭扎進開戶大戰的中國券商客戶經理 工作重心轉向股民教育

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-16 15:11

‌



9 月 24 日中國 A 股被利多點燃，投資者跑步進場，券商經紀業務條線忙於開戶、咨詢等相關工作，十一國慶期間加班加點幾乎無休，但節後行情急轉直下，發生了變化。

據《界面新聞》周三（16 日）報導，隨著市場震盪調整以及監管合規工作加強，市場開戶熱度已明顯降溫。

‌



有券商券商營業部經紀人表示：「節前以及節後的前兩天，我們忙得不可開交，從早上 8 點一直到晚上 8 點都在忙碌。不過，隨著市場回調，客流量明顯減少，許多新入市的股民，似乎也在持幣觀望。與周初相比，我感覺現在的工作節奏稍微放緩了一些。」

眼下多家券商將重心轉向投資者教育工作。

中信證券工作人員表示：「當前股市類似於清明節時期，是投資的好時機。這次股市的上漲是繼 2015 年後的又一次顯著增長，市場機會難得。然而，他也提醒投資者，投資存在風險，需要理性對待市場。」

華金證券上海金沙江路營業部總經理錢衛民說，最近營業部整體新開戶數較國慶期間有所回落，但整體數據依舊高於上半年，兩融開戶情況明顯更好。

「對於老客戶來說，很多都是以股票投資為主，現在咨詢行情發展趨勢的客戶明顯增多，客戶普遍對後期行情表示樂觀。為此我們營業部專門成立了投教服務中心，以營業部投顧為日常服務主體，聯合總部投顧多維度、全方位滿足客戶的投資服務需求。我們營業部員工也都把工作重心轉移到了投資者教育工作。」錢衛民表示。