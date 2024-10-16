〈陸股盤後〉市場對刺激措施步調感到失望 滬深300指數瀕臨修正

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-16 16:31

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中國 A 股市場三大指數周三（16 日）收盤漲跌互見，滬深 300 指數瀕臨修正邊緣，《彭博》指出，投資人對北京推出刺激措施的步調愈來愈失望。

滬指周三收盤漲 0.05% 報 3,202.95 點，深證成指跌 1.01% 報 9,965.02 點，創業板指大跌 2.21% 報 2,039.95 點。滬深 300 指數跌 0.6%，較 10 月 8 日高點拉回近 10%。滬深北三市成交額合計人民幣 1.3898 兆元。

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房地產、銀行、建築類股大幅走高，鋼鐵、電力、券商族群上揚，半導體、軍工類股下跌。

據《界面新聞》周三報導，隨著市場震盪調整以及監管合規工作加強，市場開戶熱度已明顯降溫。

有券商券商營業部經紀人表示：「節前以及節後的前兩天，我們忙得不可開交，從早上 8 點一直到晚上 8 點都在忙碌。不過，隨著市場回調，客流量明顯減少，許多新入市的股民，似乎也在持幣觀望。與周初相比，我感覺現在的工作節奏稍微放緩了一些。」

另據《券商中國》周三報導，分析師認為，今天中國股市擁有三個利多：

首先，今天金融、房地產類股的反彈不錯。

一方面，國新辦將就促進房地產市場平穩健康發展有關情況召開記者會。住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，並回答記者提問。

中國政府發力的方向是房地產和地方債，這對銀行的資產負債表修復必然是利好。

另一方面，市場又傳出銀行下調存款利率的消息。

其次，最近人們可以注意到市場流動性充沛。

昨天市場猛烈回調過程當中，1 天期國債逆回購尾盤一度打到 1.5% 附近。這個利率在 10 月 8 日打得非常高，但在 9 日市場大跌過程當中，利率被打了下來。

這意味著很多投資人從股市套現之後，掉頭就做了國債逆回購，而國債逆回購屬於場內交易，代表這些投資人並未離開市場。

第三，地緣政治積極信號。

據《環球網》報導，英國新政府希望重啟與中國的關係，多家西方媒體近日發出這樣的評論。據《路透》報導，英國外交發展大臣拉米可能於本周訪問中國。

不過，值得注意的是，今天 A 股收盤漲跌互見。《彭博》指出，投資人對北京推出刺激措施的步調愈來愈失望。

自 9 月下旬以來，股市如雲霄飛車般大起大落，央行宣布的一系列刺激措施，激起了市場了樂觀情緒，但現在這股樂觀情緒正在迅速降溫，投資人越來越懷疑北京是否願意投入更大火力，以扭轉經濟和市場頹勢。

另《中國證券報》指出，中國股市還受到三個外部因素干擾：

第一是朝鮮半島局勢。北韓表示，由於南韓對北韓的重大主權侵犯挑釁行徑，14 日～15 日兩天，北韓全國有 140 多萬名青年同盟幹部和青年學生報名參軍或返回軍隊。

第二是 「川普交易」。美國總統大選臨近，共和黨總統候選人川普的博彩賠率逆轉，增添變數。