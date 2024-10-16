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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.1%，總成交額0.89億

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 11:19


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，16日11:19相關指數上漲3.1%，總成交額0.89億元，大盤占比0.04%。

該產業上漲家數3、下跌家數0、平盤家數2。領漲個股冠軍(1806-TW)16日11:18股價上漲0.25元，報11.75元，漲幅2.17%。

玻璃陶瓷近5日下跌6.07%，集中市場加權指數上漲3.01%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -6.07% +3.01%
近一月 +4.91% +7.04%
近三月 -9.85% -2.46%
近六月 -2.3% +13.9%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23110.95-0.78%
冠軍11.93.48%

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加權指數法興(購) 槓桿6.88
加權指數法興(售) 槓桿7.08

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