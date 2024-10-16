盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.1%，總成交額0.89億
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 11:19
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，16日11:19相關指數上漲3.1%，總成交額0.89億元，大盤占比0.04%。
該產業上漲家數3、下跌家數0、平盤家數2。領漲個股冠軍(1806-TW)16日11:18股價上漲0.25元，報11.75元，漲幅2.17%。
玻璃陶瓷近5日下跌6.07%，集中市場加權指數上漲3.01%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.07%
|+3.01%
|近一月
|+4.91%
|+7.04%
|近三月
|-9.85%
|-2.46%
|近六月
|-2.3%
|+13.9%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 鑫聯大投控(3709)急拉3.2%報32.45元，成交391張
- 盤中速報 - 昱捷(3232)大漲7.29%，報28.7元
- 盤中速報 - 聯光通(4903)急拉3.62%報54.4元，成交21,639張
- 盤中速報 - 業強(6124)股價拉至漲停，漲停價39.3元，成交841張
上一篇
下一篇