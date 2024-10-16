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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額19.21億

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 10:49


台股今日文化創意業類股表現強勁，16日10:49相關指數上漲2.1%，總成交額19.21億元，大盤占比3.6%。

該產業上漲家數9、下跌家數10、平盤家數7。領漲個股辣椒(4946-TW)16日09:21股價上漲1元，報38.6元，漲幅2.66%。

文化創意產業指數近5日上漲8.15%，櫃買市場加權指數上漲0.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +8.15% +0.38%
近一月 +21.45% +2.46%
近三月 +29.69% -2.85%
近六月 +63.38% +7.25%

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