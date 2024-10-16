盤中速報 - 所羅門(2359)大漲7.47%，報151元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 09:12
所羅門(2359-TW)16日09:12股價上漲10.5元，報151.0元，漲幅7.47%，成交4,703張。
所羅門(2359-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。
近5日股價下跌1.06%，集中市場加權指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-100 張
- 外資買賣超：-42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-58 張
- 融資增減：-441 張
- 融券增減：-353 張
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