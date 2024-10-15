盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.74%，報212.02美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:49
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日22:34股價下跌12.92美元，報212.02美元，跌幅5.74%，成交量106,429（股），盤中最高價225.00美元、最低價212.02美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.81%
- 近 1 月：+13.71%
- 近 3 月：-1.89%
- 近 6 月：+22.17%
- 今年以來：+47.12%
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