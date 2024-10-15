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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報5266.67點

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:48


截至台北時間15日10:33，費城半導體下跌165.54點（或3.05%），暫報5266.67點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.53%
  • 近 1 月：+9.07%
  • 近 3 月：-5.94%
  • 近 6 月：+14.48%
  • 今年以來：+30.1%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌9.2%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7%；輝達(NVDA-US)下跌4.6%；科磊(KLAC-US)下跌4.41%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.25%。

部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.92%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.23%；科沃(QRVO-US)上漲1.16%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.34%。

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費城半導體5195.221-4.36%
艾司摩爾729.8-16.33%
安謀控股公司149.94-7.34%
輝達130.72-5.32%
科磊736.74-11.20%
Onto Innovation Inc.208.97-7.10%
邁威爾科技80.353.44%
思佳訊半導體99.940.80%
科沃105.751.12%
凌雲邏輯124.150.68%

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