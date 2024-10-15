盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報5266.67點
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:48
截至台北時間15日10:33，費城半導體下跌165.54點（或3.05%），暫報5266.67點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.53%
- 近 1 月：+9.07%
- 近 3 月：-5.94%
- 近 6 月：+14.48%
- 今年以來：+30.1%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌9.2%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7%；輝達(NVDA-US)下跌4.6%；科磊(KLAC-US)下跌4.41%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.25%。
部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.92%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.23%；科沃(QRVO-US)上漲1.16%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.34%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.01%，報49.53美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大跌5.2%，報102.71美元
- 盤中速報 - 英特格(ENTG-US)大跌5.18%，報105.68美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5.04%，報156.94美元
上一篇
下一篇