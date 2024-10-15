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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報5322.42點

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:45


截至台北時間15日10:30，費城半導體下跌109.8點（或2.02%），暫報5322.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.53%
  • 近 1 月：+9.07%
  • 近 3 月：-5.94%
  • 近 6 月：+14.48%
  • 今年以來：+30.1%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.88%；輝達(NVDA-US)下跌4.32%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.27%；超微半導體(AMD-US)下跌4.17%；博通(AVGO-US)下跌3.42%。

部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.21%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.85%；科沃(QRVO-US)上漲1.63%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.4%；安森美半導體(ON-US)上漲0.8%。

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費城半導體5230.616-3.71%
安謀控股公司150.3999-7.06%
輝達130.8808-5.21%
艾司摩爾784.47-10.07%
超微半導體157.89-4.47%
博通174.86-4.09%
邁威爾科技78.931.61%
思佳訊半導體99.980.84%
科沃105.10.50%
凌雲邏輯123.02-0.24%
安森美半導體72.465-0.45%

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