盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報5322.42點
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:45
截至台北時間15日10:30，費城半導體下跌109.8點（或2.02%），暫報5322.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.53%
- 近 1 月：+9.07%
- 近 3 月：-5.94%
- 近 6 月：+14.48%
- 今年以來：+30.1%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.88%；輝達(NVDA-US)下跌4.32%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.27%；超微半導體(AMD-US)下跌4.17%；博通(AVGO-US)下跌3.42%。
部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.21%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.85%；科沃(QRVO-US)上漲1.63%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.4%；安森美半導體(ON-US)上漲0.8%。
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